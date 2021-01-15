Любляна, , 18:54 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 11 218 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов и антигенных экспресс тестов, было подтверждено 1478 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 23 человек скончалось. 199 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 15 января.

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Хотя тенденция последних дней показывает относительное снижение числа новых заражений, и данный показатель за последние 24 часа почти на 600 меньше, чем неделю назад, правительство Словении не рассматривает возможность смягчения мер или их отмены.

В Словении около 146 956 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3121 смертельный случай.