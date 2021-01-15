Сочи, Краснодарский край, , 17:01 — REGNUM Смерч образовался в районе Сочи днём 15 января, об этом в социальных сетях сообщают жители и гости курорта, ставшие свидетелями природного явления.

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Ранее Росгидрометцентр распространил предупреждение о том, что 16−18 января в горах Краснодарского края (кроме МО Сочи) и Адыгеи выше 1000 м лавиноопасно, а 17−18 января на территории региона ожидается очень сильный снег, сильная метель. В Сочи все оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и запас противогололедных реагентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 января сильный снегопад обрушился на Краснодар, а днём сильный снег прошёл в соседнем Крыму — в городе-курорте Ялта. При этом лишь несколько дней назад в обоих регионах фиксировались температурные рекорды — 16−21 градус тепла.