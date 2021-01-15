Москва, , 16:56 — REGNUM Работу Счетной палаты России планируется цифровизировать. Об этом 15 января заявил её председатель Алексей Кудрин на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Кудрин заявил, что на данный момент уже идет процесс подключения Счетной палаты РФ к различным информационным платформам.

«Мы хотим, чтобы финансовые документы анализировались алгоритмами, а мы были в основном аналитиками», — заявил Кудрин.

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