Москва, , 16:54 — REGNUM Телеканал «Вести» представил репортаж, в котором рассказал, как аспирант МГУ Азат Мифтахов готовился к погромам.

«Подрывник-самоучка Азат Мифтахов увлекался математикой, подавал надежды, а на скамье подсудимых оказался после испытаний так называемые «Кисы». … Перекись ацетона для Мифтахова, как выяснили силовики, была разминкой. Он готовился к большим погромам», — цитирует сюжет телеканала «Вести» сетевое издание Взгляд.ру.

В репортаже продемонстрировали снимки из материалов уголовного дела аспиранта МГУ. На фото видны ножи, бронежилеты, компоненты для изготовления взрывных устройств, экстремистская литература, рации, а также GPS-навигаторы, в памяти одного из которых найдены координаты, приведшие оперативников в лес под Балашихой, где было найдено еще одно взрывное устройство.

Телеканал также продемонстрировал кадры с камер наблюдения, сделанные на кухне общежития МГУ. На них Мифтахов разбирает самодельную бомбу, пытается смыть с проводов остатки взрывных веществ и прячет остатки СВУ за газовой плитой. В ходе допроса Азат Мифтахов признался, что экспериментировал с созданием бомб и испытал одно из них в столичном парке. При этом Азат Мифтахов уверяет, что не планировал начинять бомбы поражающими элементами, а просто экспериментировал со взрывоопасными веществами.

По сообщениям СМИ, Азат Мифтахов был задержан зимой 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге ему вменили только часть 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство группой лиц по предварительному сговору. По этой же статье обвиняются его предполагаемые соучастники Елена Горбань и Андрей Ейкин.

Сам аспирант утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признает, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает.

Головинский суд Москвы перенес на 18 января оглашение приговора Мифтахову. Прокуратура запросила для аспиранта шесть лет колонии общего режима.