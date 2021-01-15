Загреб, , 18:04 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5335 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 715 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 33 человека скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 15 января.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 160 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 4653.

В Хорватии 223 812 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.