Москва, , 16:45 — REGNUM Власти Москвы уже никогда не откажутся от использования в городе телемедицины. Об этом 15 января заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова на площадке Гайдаровского форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«От чего мы точно уже не откажемся — это телемедицина», — заявила Ракова.

Вице-мэр отметила, что раньше сами медработники были не заинтересованы во внедрении данной технологии. Однако работа в период пандемии показала эффективность телемедицинского центра.

«Цифровизация для государства — это колоссальные новые возможности. Мы имеем возможности видеть все действия и результаты в каждом из звеньев системы. Что дает цифровизация еще — возможность минимизировать риски неадекватного поведения в системе за счет этой прозрачности», — сказала Ракова.

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