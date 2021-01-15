Архангельск, , 16:38 — REGNUM В Архангельской области откроют боле 20 пунктов для вакцинации от COVID-19. Массовая прививочная кампания начнется в регионе 18 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Прививку можно будет сделать в Архангельских городских поликлиниках №1 и №2, в Северодвинских больницах №1 и №2, а также поликлинических подразделениях городских и районных больниц: Вельской, Котласской, Няндомской, Плесецкой, Новодвинской, Коношской, Коряжемской, Карпогорской, Мирнинской, Красноборской, Онежской, Каргопольской, Виноградовской, Мезенской, Устьянской, Верхнетоемской.

По данным регионального минздрава, в область поступила вакцина «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 6 542 доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на лечении с COVID-19 находятся 5632 человека.