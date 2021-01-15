Нягань, Югра, , 16:37 — REGNUM В Югре детская поликлиника Нягани внедрила систему электронного учёта рабочего времени персонала. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Отныне сотрудники поликлиники обязаны фиксировать время прихода на работу специальной прокси — картой

Главный врач БУ «Няганская городская детская поликлиника» Ирина Лазарева отмечает, что автоматизация учёта рабочего времени упрощает процедуру подготовки отчётности, значительно снижая трудозатраты, а также повышает уровень трудовой дисциплины сотрудников.

Также система обеспечивает бесключевой доступ в служебные помещения медучреждения, ставя защиту несанкционированному входу для посторонних.