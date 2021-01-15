Москва, , 16:30 — REGNUM На улицах Москвы демонтируют новогодние конструкции. Об этом 15 января сообщил вице-мэр города Пётр Бирюков.

По его словам, с городских улиц убирают ели, плакаты и некоторые декоративные элементы. Иллюминацию, световые конструкции и гирлянды оставят в Москве до начала марта. Вице-мэр отметил, что изделия являются дополнительным источником освещения, поскольку зимой в столице рано темнеет.

Бирюков рассказал, что после демонтажа декоративные конструкции отправят на склад до следующей зимы. Специалисты проведут их осмотр и очистку, а при необходимости отремонтируют.