Лондон, , 16:28 — REGNUM Около 30% жителей Лондона переболело COVID-19, и это самый высокий показатель по стране, заявили 15 января британские ученые из Кембриджского университета .

«Лондон, северо-запад и северо-восток страны остаются наиболее пострадавшими от COVID районами по пропорции переболевшего населения: 30%, 26% и 21% соответственно. Самый низкий процент демонстрирует юго-запад страны: 8%», — указано в докладе университетской группы по изучению статистики распространения COVID-19.

При этом ученые допускают, что в Лондоне доля переболевших может доходить до 36%.

Как сообщало ИА REGNUM, британское правительство продолжает ужесточать карантинные ограничения и наказания за их несоблюдение, заявляя о повышенной опасности нового типа коронавируса, выявленного в Британии.

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