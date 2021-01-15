Варшава, , 16:19 — REGNUM Победить пандемию коронавирусной инфекции в Польше, возможно, уже во втором квартале текущего года. Об этом заявил 15 января председатель Польского фонда развития Павел Борыс в интервью для Dziennik Gazeta Prawna.

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«Если вакцинация охватит большую часть населения, пройдет, как планировалась, у населения во втором квартале должен выработаться коллективный иммунитет, и пандемия к тому времени будет побеждена», — заявил Борыс.

Председатель Фонда также отметил, что 2021−2023 годы в Польше будут периодом восстановления экономики от понесенных вследствие пандемии потерь.

«Если всё будет складываться по лучшему сценарию, и мы действительно во втором квартале этого года снимем все социальные ограничения, у нас есть шанс выйти на рост ВВП в 5% по итогам года. Если ограничения продлятся дольше, я прогнозирую рост в 2−3%», — отметил Борыс.

«Я понимаю эмоции и тяжелое положение предпринимателей. Но я уверен, что помощь, которая им была оказана в 2020 году, и помощь, которую мы планируем оказать им сейчас, позволят бизнесу благополучно пережить этот период. Мы делаем упор на то, чтобы компании были обеспечены ликвидностью и не увольняли сотрудников. Чем строже соблюдаются социальные ограничения, тем быстрее будет уменьшаться количество случаев заражения и появится шанс вернуться к нормальному функционированию», — заключил он.