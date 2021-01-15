Волгоград, , 16:18 — REGNUM Уголовное дело о гибели молодой женщины в результате хлопка бытового газа в её квартире в Волгограде в октябре 2020 года направлено в суд. На скамье подсудимых — 42-летний специалист по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления одной из коммерческих организаций, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В должностные обязанности мужчины в числе прочего входил пуск газа, обслуживание и текущий ремонт отопительных котлов, а также газопроводов. 27 октября 2020 года он проводил плановое подключения квартир одной из новостроек по улице Санаторная Кировского района. В газовом стояке специалист обнаружил скопление воздуха и попытался устранить так называемую газовую пробку. Обвиняемый не поставил в известность своего руководителя о возникшей проблеме, самостоятельно отсоединил газовую трубку от котла на кухне и стал продувать стояк. От непроизвольного искрообразования скопившаяся в помещении газовоздушная смесь воспламенилась, произошёл взрыв. 23-летняя хозяйка квартиры с 70% ожогов тела была госпитализирована, но скончалась, несмотря на усилия медиков. Контролёру ресурсоснабжающей организации причинён тяжкий вред здоровью, она до сих пор проходит лечение.

Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».