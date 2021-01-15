Новочебоксарск, Чувашия, , 16:09 — REGNUM В Чувашии в городе Новочебоксарске на крупных предприятиях проходит добровольная вакцинация от COVID-19. В частности, иммунизацию проходят энергетики и коммунальщики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На Чебоксарской ГЭС в рамках первого этапа введения вакцины «Спутник V» прошли 45 гидроэнергетиков. Первым прививку сделал директор гидроэлектростанции Вадим Бардюков.

Мобильный прививочный пункт специализированной выездной бригады городской больницы развернули в здравпункте гидростанции. На ГЭС отмечают, что перед иммунизацией все заполнили анкеты о состоянии здоровья и прошли осмотр врача, который уточнил наличие хронических заболеваний и противопоказаний. Через 21 день будет организован второй этап введения вакцины.

Отметим, что в прошлом году ГЭС выделила 5 млн рублей на закупку аппаратов ИВЛ для городской больницы в Новочебоксарске, где лечат пациентов с коронавирусом.

Добровольная вакцинация от COVID-19 так же проходит в МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска». В первый день вакцинации возможностью привиться воспользовалось 30 коммунальщиков. Иммунизация продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии для проведения массовой иммунопрофилактики от COVID-19 подготовлено 29 пунктов вакцинации. Прививки сделаны 1072 жителям, в том числе 166 человек закончили полностью вакцинацию (то есть двумя компонентами). С 18 января в Чувашии расширяют категории граждан, которых в числе первых начнут прививать от коронавируса: это коснётся чиновников и сотрудников правоохранительной сферы.

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