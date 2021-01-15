Москва, , 16:08 — REGNUM В Москве ожидаются холодные выходные, сообщает 15 января официальный сайт мэра и правительства столицы.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём в субботу, 16 января, ожидается до 17 градусов ниже нуля, в воскресенье — до 20 градусов. Ночь на 18 января станет наиболее холодной — до 25 градусов. Днём морозы будут достигать 19 градусов.

Начиная со вторника морозы начнут понемногу отступать. Днём в столице 19 января будет от восьми до 13 градусов ниже нуля, 20 января — от шести до 11 градусов.