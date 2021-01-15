Москва, , 16:01 — REGNUM В Госдуме осудили инициативу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко выдавать бейджики привившимся от коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация населения на Сахалине и Курилах начнется в субботу, 16 января, когда в регион прибудет крупнейшая партия препарата «Спутник V» — более 9 тысяч доз. Привившимся будут выдавать бейджи с `QR-кодом, именем и фамилией, предполагается, что знак даст возможность не носить маски.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») не согласен с идеей выдавать бейджи.

«Считаю, что такой шаг может разделить общество. Сейчас мы переходим в режим массовой вакцинации, при этом сама прививка остается добровольной процедурой. За отказ от нее нельзя наказывать или осуждать, а тем более вводить знаки отличия. Нужно не делить россиян на привитых и непривитых, а усилить разъяснительно-информационную работу, создать мотивацию», — отметил парламентарий в Facebook.

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