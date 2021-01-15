Москва, , 16:00 — REGNUM Национальные проекты — это инструменты по созданию инфраструктуры в регионах России, которая необходима для поддержания удовлетворенности жизнью у людей, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Есть много самых разных количественных и качественных показателей, характеризующих самые разные стороны жизни населения. Примером такого качественного показателя является «индекс счастья».

Ни в одной стране мира пока не придумали расчетную формулу этого показателя, но он зачатую является определяющим в выборе места жительства, места работы, желании создать семью и родить ребенка и многих других. В этом году запускается новый рейтинг — социальный, который является примером обратной связи «население-правительство».

Конечно, это хороший «чувствительный» инструмент, но и он не в состоянии заменить данные переписи населения. Национальный проект (НП) позволяет строить больницы, акушерские пункты (например, в Калужской области за 2020 год построено 42 ФАПа (фельдшерско-акушерских пункта) за счет средств бюджета, и восемь за счет региона), школы, но их расположение и частота должно соответствовать территориальному размещению населения, а от этого будет зависеть и желание жить в данном населенном пункте, данном районе, качество жизни общества в целом.

Понятно, что содержание такого эфемерного показателя «индекс счастья» будет существенно отличаться как в пределах регионов, так и даже в рамках одного региона с учетом социально-демографических групп.

Программа работает для вех, в этом и сложность индивидуализации реализации НП. НП должны развиваться гармонично, без ущерба другим проектам, а это невозможно без получения качественной информации.

На получение такой информации и нацелена первая цифровая перепись населения 2021 года, которая позволит получить цифровую оценку качества жизни в отношении основных социально-демографических групп.

Перепись населения позволит уточнить результаты работы НП «Демография». В каждом отчете каждого НП есть информация о том, кому и сколько положено государственной поддержки, какие средства выделены, но нет четкой привязки результата этой поддержки к конкретному домохозяйству.

Сейчас есть неплохие модели оценки, но отсутствует информационная составляющая.

Может ли быть счастлив человек, если у него нет работы, либо есть, но уровень заработный платы таков, что обеспечивает лишь минимальный уровень удовлетворения благ. НП нацелен на создание условий/ «инфраструктуры возможностей», а данные переписи позволят оценить их.

Счастье — это эмоциональное состояние, в котором присутствуют базовые компоненты — семья, доверительный круг общения, на гигиеническом уровне это достаток и его распределение в обществе и здоровье. Например, программа по передаче всех детей-сирот в семьи, что дает совершенно иной настрой, уровень социализации.

Данные по двум последним компонентам мы и получим. Это теперь дело «цифры». А вот повысить уровень удовлетворённости жизнью н основе этих цифр — дело не просто государств, но и каждого региона.

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