Рязань, , 15:58 — REGNUM Сроки дистанционного обучения школьников пятых и шестых классов сокращены в Рязани. Ученики вернутся к привычному режиму на одну неделю раньше, сообщили ИА REGNUM 15 января в региональной оперативной рабочей группе.

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Онлайн-обучение из-за санитарной обстановки по коронавирусу ввели в Рязани с 11 по 24 января 2021 года. Это позволило сократить количество учащихся в школах на 20% и прервать механизм передачи инфекции. На основании последних данных о заболеваемости, в региональном Роспотребнадзоре рекомендовали сократить срок дистанционного обучения. Школьники пятых и шестых классов вернутся за парты 18 января.

В Рязанской области на 15 января зарегистрировано 20 тыс. 098 случаев заражения коронавирусом, из них в Рязани 10,7 тысячи.