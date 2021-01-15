Брюссель, , 15:54 — REGNUM Через пять дней после прохождения вакцинации от COVID-19 скончался 82-летний житель Бельгии. Об этом 15 января сообщает газета Le Libre со ссылкой на данные Федерального агентства по медикаментам и товарам для здоровья (FAMHP).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«Сообщается, что проводится расследование с целью определить, существует ли связь между прививкой и кончиной человека», — говорится в материале издания.

Также уточняется, что представители FAMHP планируют провести вскрытие.

Кроме того, как рассказал бельгийский эпидемиолог Пьер Ван Дамм, в данный момент в стране проводится вакцинация постояльцев домов престарелых, являющихся наиболее уязвимой категорией жителей.

«Можно предположить, что кто-то из вакцинируемых из числа постояльцев домов престарелых скончается в период вакцинирования по причинам, не связанным с прививкой. Если проводится расследование такой кончины, это делается с целью убедиться, что не вакцина привела к смерти», — заявил Ван Дамм.

При этом он отметил, что, согласно предварительной информации, смерть 82-летнего мужчины не связана с вакциной и, по мнению специалиста, нет никаких причин для паники вокруг препарата.