Тамбов, , 15:48 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своей страничке в Facebook обратился с благодарностью ко всем тамбовчанам, которые стали участниками благотворительной акции в поддержку медицинских работников. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Тамбовский губернатор Александр Никитин Tambov.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

С инициативой проведения акции, которая стартовала в конце года, перед праздниками, и продолжается до сих пор, выступил сам глава региона. Сегодня, 15 января, он отметил, что очень много неравнодушных людей поддержали этот порыв. За время проведения акции все тамбовские медучреждения, где лечат пациентов с COVID-19, получили полезные для здоровья и нужные в быту подарки, в том числе витаминные наборы и бытовую технику, востребованную во время круглосуточных дежурств. За месяц людям в белых халатах переданы сотни килограммов овощей и фруктов, кулеры, холодильники, электрочайники, кофемашины, микроволновые печи.

В своем обращении Александр Никитин выразил уверенность в том, что волонтерское движение на тамбовской земле будет только крепнуть.

«Низкий поклон вам, доктора и медсестры, водители cкорой помощи и фельдшеры, технический персонал медучреждений и волонтеры-медики за риск ради спасения чужих жизней, за бессонные ночи, за вынужденное отлучение от семьи ради исполнения профессионального долга, за сильный и терпеливый характер!», — написал губернатор.

По его словам, 2020-й год, героями которого стали медики, завершился марафоном благодарности за их профессионализм, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с пандемией века.

«И сегодня я выражаю слова искренней признательности и благодарности всем, кто поддержал мою инициативу. За ходом марафона я вместе с вами наблюдал через социальные сети и средства массовой информации. И так приятно было видеть улыбки на лицах медицинских работников! Уважаемые волонтеры, депутаты, главы муниципальных образований, единороссы, просто неравнодушные жители нашей родной Тамбовской области, горжусь и от души вас благодарю!» — подчеркнул Александр Никитин.