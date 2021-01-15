Москва, , 15:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Парагвая зарегистрировало разработанную в России вакцину против COVID-19 «Спутник V», сообщил 15 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Отмечается, что регистрация была проведена по ускоренной процедуре, без дополнительных клинических исследований на территории страны.

Поставки вакцины в Парагвай обеспечат благодаря партнёрам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и ряде других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года и стала первым подобным препаратом в мире. Она получила название «Спутник V».

Читайте также: Названы сроки поставки в Боливию первых доз вакцины «Спутник V»