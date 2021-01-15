Санкт-Петербург, , 15:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за крепких морозов, которые пришли в регион, власти усилили контроль за работой общественного транспорта и техническим состоянием подвижного состава. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе Смольного.

Трамвай в зимнее время Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как отметил губернатор города Александр Беглов, в морозную погоду особенно важно, чтобы городской транспорт ходил по расписанию, люди не мерзли на остановках, а в салонах автобусов, в трамваях и троллейбусах пассажирам было комфортно.

«Есть стандарты пассажирских перевозок, которые должны соблюдаться. На замечания жителей в соцсетях или на сайтах организаций нужно реагировать незамедлительно, разбираться с каждым конкретным случаем», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что несмотря на значительное сокращение пассажиропотока в зимние месяцы, общественный транспорт работает в обычном режиме. Изменения интервалов движения возможны в редких случаях из-за ДТП и других непредвиденных обстоятельств. На городских и пригородных маршрутах сохраняется такое же количество подвижного состава, как и осенью.

В будни на социальные маршруты выходят 1477 автобусов ГУП «Пассажиравтотранс» и 747 автобусов частных перевозчиков, 984 трамвая и троллейбуса ГУП «Горэлектротранс», а также 20 трамваев ООО «ТКК» («Чижик»).

Отметим, что сообщить о возможных проблемах с отопительными системами можно в единую информационно-справочную службу наземного транспорта по телефону (812) 576−55−55 или заполнить форму обратной связи на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».