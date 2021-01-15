Москва, , 15:47 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского выразил 15 января зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом говорится в сообщении секретариата зампреда Совбеза.

«Ушёл Борис Юрьевич Грачевский — замечательный режиссер, сценарист, продюсер и актер, человек поистине многогранного таланта», — отметил Медведев в телеграмме коллегам, родным и близким руководителя «Ералаша».

Медведев напомнил, что девизом Грачевского было «ходить по солнечной стороне жизни». И дети, и родители любят его киноработы за это редкое жизнелюбие, отметил он.

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Герои коротких фильмов «Ералаша» были обаятельны, искренни, проявляли оптимизм. Граческий занимался благотворительностью, стремился помочь нуждающимся в поддержке, добавил замглавы Совбеза.

«Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. К моим соболезнованиям присоединяется супруга», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Грачевский скончался 14 января в возрасте 71 года, ранее у него выявили новый коронавирус.

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