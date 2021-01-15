Черкесск, , 15:35 — REGNUM Первичное звено здравоохранения Карачаево-Черкесии усилили новыми автомобилями. На днях в республику поступили 12 новых автомашин для муниципалитетов.

«Полученные автомобили марки «Лада-Нива», «Лада-Гранта» и УАЗ «Патриот» позволят ускорить оказание медицинской помощи в отдаленных районах и улучшат условия работы медработникам участковой службы», — говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Напомним 2021 год объявлен в Карачаево-Черкесии Годом медицины. Он должен стать годом усовершенствования всей сферы здравоохранения республики, что должны одними из первых ощутить на себе жители региона, особенно в селах.

В течение последнего времени автопарк медицинских организаций пополнился несколькими десятками новых автомашин. В ноябре поступило 17 автотранспортных средств, в июне — 19 машин скорой помощи.