Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM В Ленинградской области определен список организованных на водоёмах купелей, в которых разрешается проводить крещенские купания. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе областной администрации.

Безопасность в местах проведения крещенских купаний обеспечат пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Госинспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиции.

Напомним, ранее региональные власти установили правила посещение купелей в условиях пандемии. Так, жители, участвующие в крещенских купаниях должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5−2 метра у купели на улице. В закрытых раздевалках должно быть не менее 4 кв. м. на человека.

Волосовский муниципальный район

— Каложицкое сельское поселение (СП), д. Каложицы (купель у часовни святого Пантелеймона Целителя) р. Хревица, Святой источник

Волховский муниципальный район

— Староладожское СП, Старая Ладога, ул. Поземская, у храма Иоанна Предтечи, на берегу реки Волхов, искусственное сооружение

Всеволожский муниципальный район

— Токсовское городское поселение (ГП), ж/д станция Кавголово, оз. Кавголовское

Выборгский муниципальный район

— Рощинское ГП, п. Рощино, левый берег реки Рощинка (за братским захоронением)

— Выборгское ГП, Выборгский залив, акватория лодочной станции, Набережная 40-летия ВЛКСМ

— Полянское СП, п. ст. Приветнинское, Финский залив, бухта Тихая

Приозерский муниципальный район

— Красноозернинское СП, оз. Красное вблизи дер. Красноозерное

— Приозерское ГП, г. Приозерск, вблизи крепости «Корела», река Вуокса

— Плодовское СП, п. Плодовое, озеро Отрадное

— Мичуринское СП, п. Мичуринское, ул. Озерная, д.3, оз. Мичуринское

— Ромашкинское СП, п. Саперное, озеро Сапернинское

Ломоносовский муниципальный район

— Лебяженское ГП, д. Гора-Валдай, озеро Горавалдайское

Кировский муниципальный район

— Путиловское СП, д. Петровщина, пруд

Сланцевский муниципальный район

— Старопольское СП, д. Пенино, купель прихода церкви Рождества Святой Богородицы

Гатчинский муниципальный район

— Вырицкое ГП, пос. Вырица, начало проспекта Володарского, пляж «Шудибиль»

— Дружногорское ГП, с. Орлино, ул. Центральная, Орлинское озеро, вблизи

Спасо-Преображенского храма

— МО г. Коммунар, ул. Стоителей, д. 3 А

— МО г. Гатчина, оз. Филькино

Киришский муниципальный район

— Киришское ГП, г. Кириши, МКУ «УЗНТ» спасательная станция ул. Волховская набережная, строение 5 (р. Волхов) между 4 и 5 причалами

— Будогощское ГП, г. Будогощь, д. Змеева Новинка, купель (искусственное сооружение на ручье)

Тосненский муниципальный район

— Любанское ГП, г. Любань, берег реки Тигода у церкви святых апостолов Петра и Павла

— Тосненское ГП, г. Тосно, пр. Ленина, д. 64, за зданием храма Иконы Божией Матери, р. Тосна

— Тосненское ГП, г. Тосно, пруд в 1.3 км по автодороге М-10 в сторону Москвы от храма Иконы Божией Матери

Лодейнопольский муниципальный район

— Алеховщинское СП, д. Тервеничи, ул. Нагорная д.30, озеро Погостское

— Доможировское СП, пруд Святого Источника Введено-Оятского женского монастыря (закрытая купальня)

— Янегское СП, д. Старая Слобода, Свято-Троицкий Александра Свирский мужской монастырь, оз. Рощинское

Тихвинский муниципальный район

— Тихвинское ГП, г. Тихвин, оз. Сырково, (территория Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря)

Бокситогорский муниципальный район

— Пикалевское ГП, г. Пикалево, р. Рядань, район спортивного комплекса тропа «Здоровье»

— Большедворское СП, пос. Красный Броневик, оз. Дымское, (Антонио-Дымский мужской монастырь)

— Ефимовское ГП, с. Сомино, церковь Петра и Павла, р. Соминка

— Ефимовское ГП, п. Ефимовский, ул. Тамбовский Шлюз, р. Валченка.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ленобласти разрешили крещенские купания