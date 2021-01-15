Санкт-Петербург, 15 января 2021, 15:50 — REGNUM В Ленинградской области определен список организованных на водоёмах купелей, в которых разрешается проводить крещенские купания. Об этом 15 января сообщили в пресс-службе областной администрации.
Безопасность в местах проведения крещенских купаний обеспечат пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Госинспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиции.
Напомним, ранее региональные власти установили правила посещение купелей в условиях пандемии. Так, жители, участвующие в крещенских купаниях должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5−2 метра у купели на улице. В закрытых раздевалках должно быть не менее 4 кв. м. на человека.
Волосовский муниципальный район
— Каложицкое сельское поселение (СП), д. Каложицы (купель у часовни святого Пантелеймона Целителя) р. Хревица, Святой источник
Волховский муниципальный район
— Староладожское СП, Старая Ладога, ул. Поземская, у храма Иоанна Предтечи, на берегу реки Волхов, искусственное сооружение
Всеволожский муниципальный район
— Токсовское городское поселение (ГП), ж/д станция Кавголово, оз. Кавголовское
Выборгский муниципальный район
— Рощинское ГП, п. Рощино, левый берег реки Рощинка (за братским захоронением)
— Выборгское ГП, Выборгский залив, акватория лодочной станции, Набережная 40-летия ВЛКСМ
— Полянское СП, п. ст. Приветнинское, Финский залив, бухта Тихая
Приозерский муниципальный район
— Красноозернинское СП, оз. Красное вблизи дер. Красноозерное
— Приозерское ГП, г. Приозерск, вблизи крепости «Корела», река Вуокса
— Плодовское СП, п. Плодовое, озеро Отрадное
— Мичуринское СП, п. Мичуринское, ул. Озерная, д.3, оз. Мичуринское
— Ромашкинское СП, п. Саперное, озеро Сапернинское
Ломоносовский муниципальный район
— Лебяженское ГП, д. Гора-Валдай, озеро Горавалдайское
Кировский муниципальный район
— Путиловское СП, д. Петровщина, пруд
Сланцевский муниципальный район
— Старопольское СП, д. Пенино, купель прихода церкви Рождества Святой Богородицы
Гатчинский муниципальный район
— Вырицкое ГП, пос. Вырица, начало проспекта Володарского, пляж «Шудибиль»
— Дружногорское ГП, с. Орлино, ул. Центральная, Орлинское озеро, вблизи
Спасо-Преображенского храма
— МО г. Коммунар, ул. Стоителей, д. 3 А
— МО г. Гатчина, оз. Филькино
Киришский муниципальный район
— Киришское ГП, г. Кириши, МКУ «УЗНТ» спасательная станция ул. Волховская набережная, строение 5 (р. Волхов) между 4 и 5 причалами
— Будогощское ГП, г. Будогощь, д. Змеева Новинка, купель (искусственное сооружение на ручье)
Тосненский муниципальный район
— Любанское ГП, г. Любань, берег реки Тигода у церкви святых апостолов Петра и Павла
— Тосненское ГП, г. Тосно, пр. Ленина, д. 64, за зданием храма Иконы Божией Матери, р. Тосна
— Тосненское ГП, г. Тосно, пруд в 1.3 км по автодороге М-10 в сторону Москвы от храма Иконы Божией Матери
Лодейнопольский муниципальный район
— Алеховщинское СП, д. Тервеничи, ул. Нагорная д.30, озеро Погостское
— Доможировское СП, пруд Святого Источника Введено-Оятского женского монастыря (закрытая купальня)
— Янегское СП, д. Старая Слобода, Свято-Троицкий Александра Свирский мужской монастырь, оз. Рощинское
Тихвинский муниципальный район
— Тихвинское ГП, г. Тихвин, оз. Сырково, (территория Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря)
Бокситогорский муниципальный район
— Пикалевское ГП, г. Пикалево, р. Рядань, район спортивного комплекса тропа «Здоровье»
— Большедворское СП, пос. Красный Броневик, оз. Дымское, (Антонио-Дымский мужской монастырь)
— Ефимовское ГП, с. Сомино, церковь Петра и Павла, р. Соминка
— Ефимовское ГП, п. Ефимовский, ул. Тамбовский Шлюз, р. Валченка.
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