Мадрид, , 15:37 — REGNUM Председатель Испанского общества иммунологов Маркос Лопес Ойос полагает, что в настоящее время крайне сложно оценить, как долго продлится пандемия коронавируса. В то же время Ойос предупреждает, что к Рождеству 2021 года кампания по иммунизации от COVID-19 в стране будет по-прежнему продолжаться, а масочный режим сохранится. Об этом сообщило агентство EFE.

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В интервью изданию Ойос, который также является научным директором Idival (Исследовательский институт университетской больницы имени Маркиза де Вальдесилья), заявил, что целевые показатели испанского правительства по вакцинации до 70% населения к лету текущего года не выполнимы.

По его словам, для достижения столь высоких темпов вакцинировать от COVID-19 необходимо 2−3% населения Испании в неделю, то есть чуть более миллиона человек.

«Тут все предельно ясно, я думаю, что нет (прогноз не будет выполнен — прим. EFE). Мне очень жаль. Дай бог, чтобы я ошибался», — заявил Ойос.

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