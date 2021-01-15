Москва, , 15:31 — REGNUM Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом 15 января сообщает агентство «Москва».

По данным источника СМИ в правительстве Москвы, Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище, дата неизвестна.

Грачевский умер вечером 14 января на 72 году жизни. Он болел коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, на 59-м году жизни умер заслуженный артист России, актёр Московского театра Олега Табакова Александр Воробьёв.

Читайте ранее в этом сюжете: Скончался актёр Александр Воробьёв