Мадрид, , 16:07 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения автономного сообщества Мадрид Антонио Сапатеро 15 января в ходе пресс-конференции объявил о переносе начала действия комендантского часа с 00:00 на 23:00 (GMT+1). Об этом сообщило агентство EFE.

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По его словам, новые правила в регионе вступят в силу с 18 января. Сапатеро также заявил о необходимости владельцам гостиничного бизнеса закрывать свои заведения в 22:00.

Он также добавил, что жителям региона не следует устраивать у себя дома встречи с друзьями и вечеринки.

Более того, периметральный карантин был введен еще в пяти населенных пунктах. В общей сложности жители 47 специальных зон и 19 муниципалитетов лишены возможности покидать черту города. На затронутых ограничениями территориях проживает 1,367 миллиона человек.

Ограничения будут действовать в течение 14 дней с возможностью дальнейшего продления.

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