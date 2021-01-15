Вашингтон, , 15:34 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 229,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 229 386 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 23 314 238.

Также сообщается, что за это же время в США 3769 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 388 705.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 230 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.