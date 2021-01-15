Москва, , 15:29 — REGNUM По состоянию на начало 2021 года у мобильных операторов отсутствуют основания для роста цен на мобильную связь. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

«По результатам проведенного ведомством мониторинга, по состоянию на январь 2021 года, ФАС не обнаружила оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минцифры РФ также не увидели оснований для роста тарифов на мобильную связь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минцифры не видят причин для роста цен на мобильную связь