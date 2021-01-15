Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Семинарский корпус Александро-Невской лавры в Петербурге отреставрируют к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году. Об этом 15 января сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Верующая в маске в Александро-Невской лавре Дарья Драй © ИА REGNUM

Реставрация Семинарского корпуса и южных ворот главного двора будет проведена в срок до 1 сентября текущего года. Подведомственная Смольному «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» провела конкурс и заключила государственный контракт на сумму 78,6 млн рублей с реставрационной компанией «Возрождение Петербурга».

«Наша страна готовится к празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Петербург станет центром этих торжеств. Александро-Невская лавра встретит гостей обновленной», — отметил Александр Беглов.

Все работы пройдут в рамках программы комитета по охране памятников (КГИОП) и в соответствии с планом городских мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Также по программе КГИОП в 2021 году планируется провести текущий ремонт фасадов церкви Благовещения Пресвятой Богородицы и реставрацию ворот восточного двора Лавры.

Семинарский корпус — памятник русского барокко XVIII века и объект культурного наследия федерального значения. Он был возведён в 1756—1761 годах по проекту архитектора Михаила Расторгуева. Корпус образует южную линию монастырского каре, состоит из двухэтажного флигеля, двухэтажного павильона и одноэтажных соединительных галерей, одна из которых завершается воротами, ведущими в главный двор лавры. Здесь размещалась Духовная семинария.