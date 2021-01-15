Мадрид, , 15:33 — REGNUM Третья неделя вакцинации населения Испании от COVID-19 показывает значительное улучшение ее темпов. Об этом со ссылкой на статистику министерства здравоохранения сообщила газета El País.

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По последним данным министерства здравоохранения, несмотря на катастрофические последствия снежного шторма «Филомена», автономные сообщества Испании за один день вакцинируют столько человек (94 548 человек 14 января), сколько они привили в течение первой недели (99 753 человек).

В то же время в ведомстве признают, что темпы иммунизации в Испании по-прежнему не соответствуют целевым показателем. Напомним, что к лету 2021 года правительство страны пообещало вакцинировать не менее 30 миллионов человек.

Если исходить из необходимости привить 30 миллионов человек до 1 июля (осталось 23 недели), то, по оценкам министерства, текущие темпы вакцинации должны составлять порядка 1,3 миллиона в неделю. Однако сейчас от COVID-19 в Испании еженедельно прививают почти в двое меньше — 700 тысяч человек.

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