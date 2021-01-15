Москва, , 15:22 — REGNUM Для прохождения вакцинации в Москве больше не требуется предоставление справки с работы. Об этом 15 января сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы», — говорится в информации на сайте департамента.

Согласно сообщению, вакцинируемому достаточно назвать отрасль, в которой он работает.

Также в департаменте рассказали о планах по организации дополнительных выездных пунктов вакцинации в Москве.