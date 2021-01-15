Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM В Екатеринбурге местный житель, зарезавший школьницу, оставлен на свободе. Приговор вступил в силу, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Гражданин был признан виновным в убийстве в состоянии аффекта. Орджоникидзевский райсуд города назначил ему 27 июля полтора года ограничения свободы. Свердловский облсуд 15 января утвердил этот приговор. Также он должен уплатить родственникам потерпевшей 1 млн рублей морального вреда и возместить материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление произошло 5 ноября 2019 года. В результате конфликта с подростками осуждённый пырнул 15-летнюю девочку ножом и скрылся. Позднее он объяснил, что действовал в состоянии аффекта.