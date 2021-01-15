Лондон, , 15:07 — REGNUM На территории Великобритании выявлено заражение одним из двух «бразильских» штаммов коронавируса. Об этом 15 января сообщила руководитель группы британских экспертов G2P-UK, созданной для изучения новых мутаций вируса, вирусолог Венди Барклай, ее слова приводит телеканал Sky News.

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«Существует два различных типа бразильских штаммов и один из них был зафиксирован в Соединенном Королевстве», — заявила она во время брифинга.

При этом специалист отметила, что эта разновидность SARS-CoV-2 возникла «не так давно» и не уточнила, является ли данный штамм «бразильского» коронавируса одним из тех, которые вызывают беспокойство.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре минувшего года в бразильском штате Рио-де-Жанейро был выявлен новый штамм коронавируса. Как отметили вирусологи, речь шла о мутации уже распространенной в Бразилии разновидности B.1.1.28.