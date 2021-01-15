Вильнюс, , 15:04 — REGNUM В Литве у 79 врачей, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 15 января сообщил портал Delfi.

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«В клинике Сантара 79 врачей, получивших первую дозу вакцины BioNTech и Pfizer, заражены коронавирусной инфекцией», — сказала заведующая центром инфекционных заболеваний клиники, профессор Лигита Янчорене.

При этом она уточнила, что это не связано с вакциной, «возможно, у этих людей уже был вирус на момент вакцинации». Она уточнила, что после первой дозы вакцины риск заболевания COVID-19 снижается до 20% через 12 дней.

Обещанная производителям вакцины 95-процентная устойчивость к коронавирусу может быть достигнута только через семь дней после второй вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января министерство здравоохранения Литвы отменило принятое ранее решение о приостановке вакцинации от коронавируса препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Отметим, что обеспокоенность у литовских чиновников вызвали нарушения температурного режима во время перевозки вакцины, в результате которой она могла прийти в негодность. Вакцина Pfizer/BioNTech должна постоянно храниться при экстремально низкой температуре в минус 75 градусов Цельсия.