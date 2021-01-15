Ташкент, 15 января 2021, 15:03 — REGNUM Информация о якобы прорыве дамбы Кайраккумского водохранилища в Таджикистане не соответствует действительности, сообщили в телеграм-канале МЧС Узбекистана.
По данным чрезвычайного ведомства Таджикистана, Кайраккумское водохранилище находится в целостности и работает в штатном режиме. Ложное сообщение опубликовано 14 января в социальных сетях.
Узбекистанское издание «Подробно.uz» сообщает, что слухи вызвали панику среди населения Сырдарьинской области Узбекистана. Некоторые жители области начали покидать регион. На место прибыл глава региона Рафуржон Мирзаев.
В 2020 году жители Сырдарьинской области Узбекистана пострадали от разрушения дамбы Сардобинского водохранилища.
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