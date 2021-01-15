Угледар, 15 января 2021, 15:12 — REGNUM Жители Угледара, что на подконтрольной Украине территории ДНР, вышли на акцию протеста против повышения тарифов на газ. Об этом сообщил 15 января телеканал 112.ua.
По её словам, люди с ужасом ждут февраля, гадая какую сумму они увидят в платёжных документах.
С аналогичными требованиями к зданиям предприятий «Житомиргаз» и «Житомироблэнерго» вышло около сотни жителей Житомира.
Люди держат в руках плакаты с лозунгами: «Сколько стоит ваша совесть?», «Довольно пить из нас кровь» и «Когда вы нажрётесь?».
Напомним, 15 января на Украине проходит общенациональная акция протеста против повышения тарифов. В частности, около 500 человек вышли на площадь перед Херсонским областным советом.
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