Угледар, , 15:12 — REGNUM Жители Угледара, что на подконтрольной Украине территории ДНР, вышли на акцию протеста против повышения тарифов на газ. Об этом сообщил 15 января телеканал 112.ua.

«Люди сегодня собрались и вышли на площадь. Мы подписали требование к городскому совету с тем, чтобы внести изменения в решение исполнительного комитета, провести перерасчёт за ноябрь и декабрь. Люди возмущены и понимают, что дальше уже просто край», — рассказала глава общественной организации «Голос общины» Елена Попенко.

По её словам, люди с ужасом ждут февраля, гадая какую сумму они увидят в платёжных документах.

«Мы, жители Угледара, уже на себе испытали шок, когда получили платёжки за декабрь. Мы все… с содроганием ждём февраля для того, чтобы увидеть, что нам придётся заплатить за коммунальные тарифы с учётом подорожания. Но мы уже в шоке», — рассказала Попенко.

С аналогичными требованиями к зданиям предприятий «Житомиргаз» и «Житомироблэнерго» вышло около сотни жителей Житомира.

Люди держат в руках плакаты с лозунгами: «Сколько стоит ваша совесть?», «Довольно пить из нас кровь» и «Когда вы нажрётесь?».

Напомним, 15 января на Украине проходит общенациональная акция протеста против повышения тарифов. В частности, около 500 человек вышли на площадь перед Херсонским областным советом.

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