Рязань, , 14:59 — REGNUM Режим самоизоляции продлён для граждан старше 65 лет в Рязанской области. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано 15 января.

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В соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора, самоизоляция граждан пожилого возраста продлевается до 1 февраля 2021 года. До этого же срока действует приостановка деятельности предприятий общественного питания в период с 23:00 до 06:00, за исключением обслуживания на вынос.

Особый режим работы стационарных учреждений социального обслуживания тоже продлён до 1 февраля.