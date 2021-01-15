Рим, , 14:50 — REGNUM В Италии от коронавирусной инфекции начали прививать пожилых людей в возрасте старше 80 лет. Всего для этой категории граждан предназначено 460 тысяч доз вакцины от COVID-19.

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Так, первые 90 пациентов преклонного возраста ыли вакцинированы сегодня, 15 января, в крупном государственном больничном комплексе «Сан-Камилло» в Риме, пишет РИА Новости. Эта работа будет продолжена и в ряде других медицинских структур столичной области Лацио, которая является одним из лидеров по числу вакцинированных в национальном масштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции власти Италии намерены начать в конце января 2021 года. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам сделать эти прививки.

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К концу 2021 года власти Италии намерены привить от коронавируса 90% населения страны. В первые три месяца года прививки будут делать врачам, людям старше 80 лет и работникам домов престарелых (5% населения). С апреля по июнь — гражданам старше 60, представителям групп риска, сотрудникам образовательных учреждений (ещё 10%). До конца сентября 2021 года предполагается довести уровень вакцинации населения до 50%.

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