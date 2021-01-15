Рязань, , 14:49 — REGNUM Уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции Дягилево Рязанского центра организации работы железнодорожных станций — филиала ОАО «РЖД» и её супруга возбуждено в Рязани. Супруги «погорели» на взятке за внутреннюю инструкцию отделения, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В сентябре 2020 года начальник станции предложила генеральному директору предприятия по перевозке грузов железнодорожным транспортом разработать, а затем беспрепятственно согласовать некую внутреннюю инструкцию. При этом женщина как должностное лицо наделена правом согласовывать подобные документы. Она попросила своего супруга найти человека, от имени которого будет заключён договор на разработку и согласование бумаги. Инструкцию оформили по всем правилам, фиктивный исполнитель передал её бизнесмену, а тот расплатился с супругом злоумышленницы. При получении 80 тысяч рублей мужчину задержали.

Расследование ведётся на основании материалов регионального УФСБ и Рязанского ЛО МВД России на транспорте.