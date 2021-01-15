Херсон, Украина, 15 января 2021, 14:49 — REGNUM В украинском Херсоне около 500 человек вышли на акцию протеста против повышения тарифов на газоснабжение. Об этом сообщил 15 января телеканал 112.ua.
Журналисты отмечают, что к противникам высоких тарифов присоединились участники движения «SaveФОП», которые защищают интересы среднего и малого бизнеса.
И.о. главы Херсонской областной администрации вышел к участникам митинга. Он заявил, что на совещании было принято решение обратиться к Верховной раде, правительству и офису президента Украины в связи с ростом социального напряжения в Херсонской области.
Кроме того, добавил он, местные депутаты рассмотрят вопрос моратория на повышения цен на газ в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Дмитрий Корнейчук заявил, что вся ненависть, порождённая повышением тарифов, выплеснется на президента Украины Владимира Зеленского.
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