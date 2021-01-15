Москва, , 14:38 — REGNUM Обнаруженные мутации коронавируса не оказали влияния на эффективность вакцины от COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил ведущий специалист Центра им. Гамалеи Фёдор Лисицын.

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"Пока никакие из обнаруженных мутаций не приводят к самому главному для нас — тому, что вирус изменил стратегию проникновения в клетку, изменились его белки короны, на которые и сделаны антитела всех существующих сейчас <…> вакцин», — сказал Лисицын.

Он подчеркнул, что выявленный в Великобритании штамм коронавируса оказался первой серьёзной мутацией, которая значительно отличается от штамма, запустившего пандемию по всему миру.