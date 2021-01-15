Киев, , 14:39 — REGNUM Режим обязательного ношения защитных масок не будет отменен на Украине до конца 2021 года. Об этом 15 января заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1».

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"Поставки вакцины от COVID-19 ожидаются в феврале — марте. На вакцинацию надо время. Поэтому мытьё рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года», — сказал он.

Также Шмыгаль подчеркнул, что ранее введенные из-за пандемии на территории Украины меры жестких ограничений позволяют после прошедших новогодних праздников сбить потенциальную волну заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине был выявлен 8199 подтвержденный случай заражения коронавирусом.