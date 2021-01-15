Черкесск, , 14:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в 2021 году из-за коронавируса торжества на праздник Крещение Господне будут проходить в ином формате, нежели обычно. Руководство Пятигорской и Черкеской епархии приняло решение об отказе от проведения массовых купаний в освященных купелях, которые обычно устраивались прямо на Кубани.

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«В связи с эпидемиологической ситуацией все массовые мероприятия запрещены, поэтому в этом году освящения вод Кубани, к сожалению, не будет. Будет освящение в храмах», — сообщил благочинный Северного округа Карачаево-Черкесии протоиерей Александр Нартов.

В Южном же округе епархии пока не сообщили о том, состоится ли традиционный чин освящения воды в реке Большой Зеленчук 19 января. По сообщениям на портале округа, подготовка к нему накануне, 14 января, велась.

При этом, как отметил Нартов, во всех храмах республики будут совершаться традиционные богослужения и освящение воды 18−19 января.