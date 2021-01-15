Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM В регионах Урала чиновники вступились за бюджетников, которых обязывают прививаться от коронавируса. Это дело добровольное, заявляют они, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, вопрос прозвучал на брифинге первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт. По словам корреспондента одного из СМИ, в одной из гимназий региона от сотрудников требуют поставить прививки. Гехт отметила, что заставить сделать это нельзя, и пообещала, что министерство образования разберётся с виновными.

В Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев ответил на вопрос одной из местных жительниц, которая пожаловалась на то, что бюджетников заставляют прививаться. Он пообещал, что на Среднем Урале не будут злоупотреблять правом и отстранять отказавшихся от прививок от работы.

«Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры — вплоть до отстранения работника. Другое дело, что правом этим никто злоупотреблять не намерен, понимая, что ситуация с пандемией во всех отношениях уникальная, это делает и кампанию по вакцинации особенной», — сказал губернатор. И добавил, что главным оружием должно стать убеждение населения вакцинироваться.