Псков, , 14:45 — REGNUM В Псковской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще две смерти от COVID-19. Таким образом в регионе с начала пандемии зафиксировано уже 110 летальных исходов, непосредственной причиной которых стал ковид. Об этом 15 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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Также за прошедшие сутки в Псковской области было выявлено 184 новых случая заражения, что на 90 человек меньше, чем сутками ранее. Вместе с тем выписаны по выздоровлению 190 человек.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 26 941 инфицированных коронавирусом, из них 14 498. Умерли 110 человек. Продолжают лечение или ожидают повторного результата теста 12 333 жителя.

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