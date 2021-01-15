Псков, , 15:09 — REGNUM В Псковской области началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. В регион уже поставлено более трех тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Об этом 15 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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На сегодняшний день уже 208 жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса.

По его губернатора, в настоящий момент в регионе работают восемь прививочных пунктов — два в Пскове и по одному в Великих Луках, Бежаницы, Невель, Остров, Порохов и Себеж.

«Скоро этот перечень дополнят медучреждения и в других районах», — отметил Ведерников.

Дополнительные пункты будут открыты в Печорах, Опочке, Гдове, Дедовичах, Стругах Красных и Пушкинских Горах. В настоящий момент в Псковской области 188 человек вакцинированы от COVID-19.

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