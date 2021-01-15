Анкара, , 14:27 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за участие в деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 15 января сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на министерство национальной обороны.

Подозреваемый задержан в районе Алсанджак провинции Килис при попытке проникновения из Сирии. Он разыскивается по красному циркуляру Интерпола. Правоохранители доставили задержанного в прокуратуру Килиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря правоохранительные органы Узбекистана задержали 24-летнего уроженца Самаркандской области, который вербовал граждан в ряды террористической организации.

Читайте также: В Узбекистане задержали вербовщика террористов