Казань, , 14:32 — REGNUM В Казани в уборке улиц задействуют до 800 единиц спецтехники. В связи с обильными осадками в городе с 15 января объявлен оперативный план «Буран». Соответствующее решение принято городской комиссией по чрезвычайным ситуациям.

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Только за минувшие сутки в Казани выпала половина месячной нормы осадков. Дорожные службы ликвидируют последствия круглосуточно в усиленном режиме. На случай чрезвычайных ситуаций, при сильных снегопадах, дополнительно организованы восемь площадок для временного складирования снега.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» в городе на 14:20 (мск) 9-балльные пробки.

ИА REGNUM напоминает, В столице Татарии на уборку улиц от снега вывыден весь спецтранспорт — более 500 единиц. Нагрузка на снегоплавильные пункты возросла в три раза.

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