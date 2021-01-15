Калуга, , 15:12 — REGNUM В Калуге деревьям с новогодней ярмарки «Рождество на Старом Торге», организованной бизнес-сообществом региона, дадут вторую жизнь. Об этом 15 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве развития бизнеса Калужской области.

Ёлки с ярмарки стали экспонатами музея мусора «Му Му» Фото Агентство развития бизнеса Калужской области

26 живых сосен отправлены обратно в питомник, а восемь оригинальных новогодних красавиц с выставки бизнес-ёлок пополнят ряды экспонатов музея «Му Му». В коллекцию музейной экспозиции попадут наиболее креативные ёлки от предприятий. Новогодние деревья из обрезков водосточных труб, металлоконструкций, полиэтилена, синтетических цветов и даже из футбольных мячей будут напоминать посетителям музея о праздничных днях Калуги в статусе Новогодней столицы России 2020 года. Ведь калужская ярмарка «Рождество на Старом Торге» пропагандировала экологизацию образа жизни. На все время её работы была организована экоточка для раздельного сбора мусора.

Художественный музей мусора «Му Му» — это одна из достопримечательностей Калужской области. Музей привлекает внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и сохранения природы, вдохновляет на создание подлинных шедевров из мусора. Экспозиция музея олицетворяет принципы разумного потребления и показывает вторую жизнь обычных вещей.

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